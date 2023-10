Fotografia, tutti innamorati di Ascolini

Nel caso di Vasco Ascolini sono le fotografie sparse per l’Italia, l’Europa e il mondo a parlare. Il lavoro di una vita per il fotografo reggiano, 86 primavere, riconosciuto e stimato ovunque, e che riceve tutt’oggi in gran quantità richieste per l’allestimento di nuove esposizioni. A cui si aggiunge la veridicità del detto, "Nemo propheta in patria", che dovrebbe far molto pensare.

Vasco fotografa dal 1965 e sue fotografie si conservano al Met e al Moma di New York (departement Performing’s Arts), nell’Artists File del Guggenheim Museum e in altri Musei negli Stati Uniti, Europa e altri Paesi. Tre le mostre che hanno visto impegnato Ascolini fra il 2022 e quest’anno, e due, invece, quelle in corso, in luoghi importanti dell’esposizione italiana.

Vasco, può spiegare l’incarico a Parma un anno fa?

"Mi avevano chiamato come fotografo a Parma Capitale della Cultura, il progetto era ‘Vasco Ascolini. fotografie 1980 – 2013’, e al di là del rilievo del progetto in quel contesto, vi era abbinato un super catalogo, corredato da un testo meraviglioso di Carlo Arturo Quintavalle e circa 130 fotografie".

Non si è fermato a Parma…

"In effetti esiste una mostra straordinaria visibile oggi, a Milano, dal titolo ‘Visioni metafisiche - Vasco Ascolini incontra Canova, Thorvaldsen e De Chirico’, esposta al Museo Bagatti Valsecchi. Un vecchio e meraviglioso museo che organizza mostre contemporanee. L’idea consisteva nell’opportunità di creare un dialogo fra le mie foto e i capolavori dei grandi artisti del passato. E aggiungo che sia per il catalogo di Parma sia per quest’ultimo le versioni sono in italiano, francese e inglese".

Veniamo all’oggi. Bottino cospicuo, da dove partiamo?

"A Montecchio hanno realizzato una bellissima mostra che comprendeva una quarantina di mie fotografie, bianco e nero, conclusasi il 3 ottobre. Noto con piacere che anche quando si hanno a disposizione piccoli spazi, se le persone lavorano con criterio e intelligenza, i risultati arrivano".

Composita e restitutiva del suo lavoro a teatro è invece la mostra a Torino.

"‘Vasco Ascolini. Movimenti interrotti’ si trova negli spazi della galleria DR. Fake Cabinet, un rimando alla Creatura di Frankenstein. Titolari e curatori sono venuti a casa mia a prelevare diciotto fotografie dei miei lavori a teatro e altrettante di luoghi nel mondo e i visitatori, mi si dice, sono accorsi entusiasti".

A Como, invece?

"A Villa Olmo, edificata nel XVIII secolo, un luogo simbolo straordinario per iconicità architettonica e per le sculture che lo adornano, hanno allestito tre mostre di fotografia facendomi il grande onore di includere anche me nel percorso espositivo".

Reggio invece non si è dimostrata sempre riconoscente nei suoi confronti…

"Le faccio un esempio clamoroso. La rassegna Fotografia Europea mi ha ignorato per sedici anni, salvo risvegli un po’ tardivi negli ultimi tempi, del tipo "abbiamo un fotografo conosciuto in tutto il mondo". Di questo debbo anche ringraziare le due attuali responsabili della sezione fotografia alla Panizzi, Monica Leoni e Elisabeth Sciarletta. Hanno in grande stima il mio percorso artistico e mi chiamano spesso. Si è stabilito qualcosa di importante sia dal punto di vista umano sia culturale. Una persona a cui sono molto riconoscente è anche Sandro Parmiggiani, che mi presentò ai tempi con la mostra ‘La vertigine e l’ombra’".

Qualche suo seguace?

"Ho un’allieva, una sola, Anna Maria Ferraboschi. Lei fa colore, le ho insegnato tutto ciò che potevo. Molto brava".