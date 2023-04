Fotografie dall’Eritrea

Da oggi e fino al 21 aprile il Chiostro della Ghiara, ospita la mostra fotografica ’La nostra Eritrea, 25 anni insieme’ dell’associazione "Annulliamo la distanza". Una esposizione che racconta un lungo viaggio attraverso foto e un libro. Dopo il successo registrato a Firenze, Milano, Bergamo e Bologna, l’evento arriva ora a Reggio. Tra i progetti portati avanti dal 2016, proprio sul territorio reggiano, "Annulliamo la Distanza" aiuta e sostiene cinque famiglie siriane arrivate in Italia per un corridoio umanitario da un campo profughi in Libano.