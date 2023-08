"Fototrappole, inopportune certe spese"

Fanno discutere e riflettere le sanzioni elevate a carico di cittadini che abbandonano rifiuti di ogni tipo al di fuori degli spazi previsti. Il caso della multa da 600 euro per una rete da letto abbandonata vicino ad alcuni cassonetti a Castelnovo Sotto ha destato numerosi commenti. Ma quanto costa questo tipo di vigilanza alle casse dei Comuni e, dunque, ai cittadini?

A Castelnovo Sotto si pagano 20mila euro l’anno per tre postazioni di fototrappole "chiavi in mano", attraverso un accordo con una società privata che garantisce il servizio, con relativo costo annuale. Nella vicina Bagnolo, che rientra nella stessa Unione dei Comuni, sono a disposizione tre fototrappole, acquistare oltre tre anni fa. Ma ancora non sono utilizzate in quanto il sindaco Gianluca Paoli (foto) non intende spendere 20mila euro l’anno per la loro attivazione, ma dopo averne acquistare tre, ha incaricato uno studio specializzato di redigere un regolamento che possa far fronte a ogni tipo di situazione, senza rischiare ricorsi o contestazioni varie.

"Le tre fototrappole acquistate dal nostro Comune a fine 2019 – conferma il sindaco Paoli – a breve saranno finalmente conformi alle norme di legge e utilizzabili. Dopo la prima fase di sperimentazione, è nostra intenzione sviluppare il sistema con l’acquisto (e non il noleggio) di nuove fototrappole, al costo sostenibile di 800 euro l’una, quasi un decimo di quanto speso a Castelnovo Sotto, che ha ritenuto conveniente distinguersi e muoversi diversamente. Ma per la spesa prevista, per noi inopportuna in questi tempi di ristrettezze, dovrebbe eventualmente rendere conto ai suoi cittadini contribuenti".

Va detto, inoltre, che il sistema delle fototrappole funziona in modo chiaro nei siti in cui gli apparecchi sono installati, ma non risolvono il problema più generale dell’abbandono dei rifiuti, che di contro risulta aumentare in altre zone non controllate, anche nelle vicinanze.

Antonio Lecci