Fototrappole per scoraggiare i maleducati

Telecamere installate all’altezza della stazione ecologica tra via Zanichelli e via Donnini, nel quartiere della zona ospedale di Correggio, per cercare di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e del degrado, che ormai da tempo viene segnalato da diversi residenti. Nei giorni scorsi, ormai stanchi della situazione, alcuni cittadini hanno segnalato a Iren (la società che si occupa di raccolta e gestione rifiuti) l’ennesimo caso di deposito irregolare di rifiuti, proprio all’altezza della stazione ecologica. E stavolta, con estrema tempestività, attraverso l’ufficio di polizia locale, sono stati installati dei sistemi di controllo con videosorveglianza. Le telecamere-fototrappole sono state puntate proprio verso la stazione ecologica segnalata dai cittadini, con la speranza che possano fungere da deterrente per quanto riguarda l’abbandono irregolare di rifiuti, oltre a poter aiutare le forze dell’ordine e gli operatori preposti a individuare gli autori di irregolarità e di vere e proprie discariche abusive, per poterli sanzionare come prevede la legge. Alcuni residenti segnalano come gli operatori ecologici di Iren periodicamente puliscano l’area interessata dall’abbandono dei rifiuti, ma col fenomeno del degrado che non accenna a calare, spesso a causa di pochi cittadini "incivili".

Antonio Lecci