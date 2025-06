Fotovoltaico da 25mila pannelli: "Non ci sarà impatto sull’habitat"

Risultano rassicuranti i dati che emergono dall’analisi del progetto denominato Fabbrico, ovvero un grosso impianto fotovoltaico di quasi 17 mila Kwp, sottoposto ora alla valutazione di impatto ambientale. Un progetto che prevede la messa a terra di oltre 25 mila pannelli su un terreno agricolo affacciato sulla strada provinciale 46 tra Fabbrico, Rolo e la confinante zona di Carpi. Le conclusioni dell’analisi tecnica evidenziano come "le attività previste non avranno alcun impatto sugli habitat. L’area d’intervento, pur ricadendo vicino a zone sottoposte a conservazione, si inserisce in un’area agricola con uso intensivo del suolo.

L’impianto proposto non presenta effetti dannosi nei confronti delle matrici ambientali in quanto non ricade al suo interno e si trova separato dai siti Natura 2000 da elementi di frammentazione significativi (strade e impianti industriali). Già prima di attuare le misure di mitigazione il livello delle incidenze per la componente habitat non risultano significative". L’area di progetto sarà protetta con una recinzione sollevata da terra di 20 centimetri per consentire il passaggio della fauna di piccola e media taglia, consentendone la libera circolazione. Prevista inoltre la messa a dimora di arbusti e piantumazioni per incrementare le zone di rifugio a livello locale, facilitando gli spostamenti della fauna locale e dell’avifauna terricola stanziale.