"Fotovoltaico, decida l’Unione"

L’Unione Val d’Enza assuma una posizione chiara e coinvolga la comunità sulle scelte relative alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, che avranno un impatto determinante sul futuro del nostro territorio. Lo chiedono con una sola voce le opposizioni – di ogni colore politico – presenti nel consiglio dell’ente. L’Unione, a differenza dei singoli Comuni, curiosamente non si è espressa con interventi decisivi e questa alle minoranze pare una grave lacuna politica. La premessa è che la transizione energetica promossa dall’Ue pone il fotovoltaico al centro delle strategie per il raggiungimento della neutralità climatica. Da qui derivano le normative nazionali e regionali, che hanno già fissato regole precise per la localizzazione degli impianti, distinguendo tra aree agricole in cui l’installazione è libera e altre in cui è fortemente limitata. Si veda in questo senso quanto avvenuto a Sant’Ilario, dove due mega impianti sono stati bocciati perché si sarebbero inseriti in zone rilevanti per la coltivazione di foraggi le bovine destinare alla produzione del Parmigiano-Reggiano. La Regione (con la delibera di Giunta n. 693/2004) ha stabilito che il fotovoltaico sia vietato nei terreni con coltivazioni certificate attive, permettendo solo impianti agrivoltaici per non oltre il 10% della superficie.

"Nel territorio dell’Unione Val d’Enza - scrivono i consiglieri di opposizione -, sono in corso diverse iniziative promosse da esponenti locali e regionali del Pd che si pongono come promotori e "divulgatori" della transizione energetica. Tuttavia, l’Unione non ha ancora chiarito la propria posizione ufficiale né quali azioni intenda intraprendere per informare e coinvolgere la cittadinanza nella transizione energetica. Anzi, osserviamo un atteggiamento contraddittorio tra i diversi Comuni della nostra zona: alcuni adottano politiche restrittive, altri lasciano spazio a un’espansione incontrollata. Ricordiamo che alcuni comuni della nostra Unione hanno da diversi anni posizionato, nei loro territori, impianti di molteplice natura, progettati ed installati senza un coordinamento o una pianificazione condivisa".

Da qui la richiesta di chiarezza politica e la sollecitazione di parlare ai cittadini con una sola voce, invece di muoversi alla spicciolata: "Di fronte a un tema così rilevante, l’Unione ha il dovere di esprimere in modo inequivocabile le proprie intenzioni e di avviare un dibattito aperto con cittadini, agricoltori e imprese. Anche su questo tema pare che di unito ci sia ben poco".