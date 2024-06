Fotovoltaico, Regione: "Tuteliamo i terreni"

Arrivate ieri al Ministero dell’Ambiente, oltre i termini, le osservazioni della Provincia di Reggio relative al progetto per la realizzazione nella campagna di Calerno del mega impianto fotovoltaico ’Giambattista’, della potenza di 80 MWp. Si legge tra l’altro che su quel terreno "è presente il vincolo relativo al corridoio infrastrutturale della viabilità di interesse nazionale di progetto via Emilia Bis". Il progetto è stato depositato al Ministero per la Valutazione di impatto ambientale il 29 aprile. Il Comune di Sant’Ilario e l’ente "Parchi Emilia Centrale, hanno presentato nei termini le loro opposizioni; poi lo ha fatto la Bonifica dell’Emilia Centrale, ed ora la Provincia. All’appello manca la Regione, che ieri ha fatto sapere che "gli uffici preposti stanno lavorando per raccogliere tutte le osservazioni necessarie per poi inviarle al Ministero. Il termine del 26 maggio, indicato per la consegna del materiale, è ordinatorio e non perentorio: quindi non è scattato alcun silenzio-assenso". La Provincia nelle sue osservazioni evidenzia tra l’altro che "l’area adibita alla produzione di energia elettrica (81,87 ettari) è interessata dalla presenza di numerosi vincoli di natura ambientale, paesaggistica e culturale" e che nel progetto, "per quanto riguarda le alternative localizzative, si afferma in modo apodittico che altre ipotesi sono state scartate, senza fornire alcuna argomentazione né individuazione che consentano di verificare la comparazione… Si ritiene pertanto necessario che sia effettuato adeguato approfondimento".

La Regione, pur non avendo presentato ancora le sue osservazioni, sottolinea di essersi "già espressa chiaramente – attraverso la deliberazione dell’Assemblea legislativa (Dal) del maggio 2023 – sui criteri di posa del fotovoltaico, ribadendo la necessità di una corretta localizzazione, confermando la volontà di salvaguardare i terreni con coltivazioni agricole di pregio e le aree di maggior valore paesaggistico e ambientale, e precisando che anche il fotovoltaico deve osservare le prescrizioni della pianificazione urbanistica e territoriale, la disciplina edilizia e dei rischi naturali". La salvaguardia della tutela delle coltivazioni di pregio, con specifiche procedure di controllo per l’installazione degli impianti, è stata ribadita anche da una delibera di Giunta di aprile.