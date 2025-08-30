Confronto senza acuti
Alessandro Caporaletti
Confronto senza acuti
30 ago 2025
CRISTINA DEGLIESPOSTI
Cronaca
Fotovoltaico speculativo: "Compensazioni al 3%"

Il Comune di Scandiano (Reggio Emilia) prosegue la propria battaglia contro gli impianti fotovoltaici a terra e gli agrivoltaici di...

Il Comune di Scandiano (Reggio Emilia) prosegue la propria battaglia contro gli impianti fotovoltaici a terra e gli agrivoltaici di...

Il Comune di Scandiano (Reggio Emilia) prosegue la propria battaglia contro gli impianti fotovoltaici a terra e gli agrivoltaici di...

Il Comune di Scandiano (Reggio Emilia) prosegue la propria battaglia contro gli impianti fotovoltaici a terra e gli agrivoltaici di natura speculativa. La giunta ha approvato una delibera che introduce compensazioni fino al 3% dei proventi per gli impianti agrivoltaici realizzati su aree agricole del territorio. La giunta del sindaco Matteo Nasciuti (foto) ha fissato una compensazione del 3% per gli impianti in aree agricole e del 2,5% per quelli realizzati in aree degradate, premiando chi si impegna nella bonifica a proprie spese.

