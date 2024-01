Fra Sinistra Italiana e Rec nasce Sic!. Massari-de Franco, la sfida inizia qui

La sfida pubblica (se alle primarie o per scelta unitaria del Pd, ancora non è dato saperlo) fra Lanfranco de Franco e Marco Massari per diventare candidato sindaco comincia adesso. Sic! Che non è in questo caso solo l’antica espressione latina che significa "proprio così" e che semplifica talvolta meglio dell’italiano, ma anche l’acronimo – ‘Sinistra in Comune‘ – col quale hanno giocato Sinistra Italiana e Rec-Reggio Emilia in Comune per trovare il nome col quale scenderanno in campo alle prossime elezioni amministrative in città, a giugno.

Al circolo Fenulli ieri mattina è stato alzato il sipario sul simbolo della fusione fra le due realtà politiche e sui capolista che saranno Cosimo Pederzoli per Si e Federica Zambelli per Rec. Che hanno avuto il merito di ‘stanare’ – quantomeno in uscita pubblica, dato che per i media è cosa ormai assodata – i due Dem che aspirano alla fascia tricolore. Sì, perché alla presentazione del neonato gruppo si sono palesati de Franco e Massari. Il primo espressione dell’area Schlein, il secondo gradito ai bonacciniani con la benedizione dei padri di partito Graziano Delrio e Pierluigi Castagnetti. E soprattutto al sindaco Luca Vecchi che, insieme al segretario provinciale Massimo Gazza, è comparso sul finire dell’iniziativa come un ‘fermino’ di briscola alla sortita di de Franco. Tra i sorrisi che mascheranole tensioni davanti ai flash dei fotografi, ora vanno tutti a caccia dell’appoggio di Sinistra Italiana e Rec. Sic, è proprio il caso di dirlo... La campagna interna al Pd è ufficialmente iniziata ieri.

"Abbiamo scelto di presentarci prima ancora che si decida il candidato perché non vogliamo stare dietro a qualcuno, ma accanto alla coalizione di centrosinistra, alla quel possiamo dare tanto", dicono Pederzoli e Zambelli che poi fissano uno dei punti cruciali sui quali battaglieranno. "Il diritto alla casa, dai migranti agli studenti. Ci sono 400 alloggi di edilizia popolare residenziale che devono essere messi a norma, ci sono tante famiglie che aspettano". Temi cari sia a de Franco che se ne occupa quotidianamente da assessore con delega sia a Massari che ha una storia personale di sinistra profonda. Ma qualora dovessero essere indette le primarie e il Pd non trovasse la quadra, da che parte sta Sic? Se Sinistra Italiana non aveva fatto mistero di gradire Massari, in realtà la fusione con Rec ha portato una divisione a metà a riguardo.

"Vanno bene entrambi, ma se uscirà un altro nome mai emerso finora nei vari incontri, faremo le nostre valutazioni", avverte Pederzoli che nella risposta diplomatica, è quasi come se implicitamente svelasse che sono loro due i nomi in campo, un’ufficializzazione mai data dal Pd finora. Salvo poi ammettere tra il serio e il faceto davanti alla platea che applaude: "Ci stiamo capendo poco...". Ma il ’no’ ad altre soluzioni smorza l’ipotesi di Valeria Montanari emersa nelle ultime ore. Lo stesso sindaco Vecchi in un’intervista a decoder, rispondendo sui rumors, non l’ha nominata parlando solo di de Franco e Massari e ponendo di fatto il veto sull’ex assessora con la quale sono noti i dissapori dopo le dimissioni di due anni e mezzo fa. Sic!