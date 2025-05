"Fragili le richieste del Comune. Chiediamo un incontro al sindaco"

La mancata autorizzazione (almeno per ora) della Conferenza dei servizi al progetto di un impianto di biometano a Santa Vittoria di Gualtieri ha trovato il consenso di enti pubblici e di tanti cittadini. Ma la vicenda non è conclusa. "Esiste il pericolo che il no diventi un sì. Le richieste avanzate dal Comune – dice Paolo Ferrarini (foto) del comitato Aria Buona – sono sostanzialmente di carattere economico e l’impresa che propone il progetto dispone di solide basi finanziarie, oltre al fatto che potrà attingere a ingenti finanziamenti pubblici. L’iniziativa del Comune manifesta di conseguenza una contraddizione che la rende fragile verso l’obiettivo di negare l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto. Il tutto in presenza, come noto, di un progetto di Legge regionale che stabilisce con precisione elementi tecnici di merito e che costituisce un muro insormontabile alla realizzazione di questo impianto".

Il comitato Aria Buona chiede un incontro al sindaco e ai capigruppo consiliari "per riprendere unitariamente l’iniziativa affinchè l’autorizzazione all’impianto venga davvero negata".