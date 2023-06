Frana di Ca’ Lita "Grazie alla polizia Tresinaro Secchia"

Sempre critica la situazione della frana di Ca’ Lita che rallenta, ma non si ferma, impegnando operatori e agenti della polizia H 24 per garantire sicurezza alla circolazione del traffico lungo la Sp 486R della Valle del Secchia. Al riguardo è stato fondamentale, dice il sindaco Fabrizio Corti, il lavoro svolto nelle settimane scorse dagli agenti della Polizia locale Tresinaro Secchia, ai quali va ovviamente la piena riconoscenza dell’Amministrazione comunale.

"Ci scusiamo per non averlo evidenziato prima, in modo particolare e meritevole ai mezzi di comunicazione - precisa Corti -, però confermiamo il loro impegno e la loro costante presenza fin dall’inizio della frana, per tenere la strada aperta al transito nonostante l’andirivieni di centinaia di camion impegnati nel movimento terra. Baiso sta vivendo una situazione difficile per la frana e per questo ringraziamo tutti".

s.b.