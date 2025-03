Frana di Saccaggio: "È la terza, costi insostenibili. La Regione ci aiuti"

Troppo lunghi i tempi della burocrazia di fronte a movimenti franosi che non si arrestano. Il sindaco di Carpineti, Giuseppe Ruggi (foto), ha adottato con il conforto dei tecnici il sistema ‘fai da te’ per ridurre il disagio dei suoi cittadini realizzando, a spese proprie, collegamenti provvisori su due frane: a Velucciana (50.000 euro) e a Falbio (200.000 euro). Adesso però c’è già una terza frana che non lo lascia tranquillo, quella di Saccaggio che minaccia di trascinare via il paese.

"Il Comune si è indebitato abbastanza per pagare gli interventi di somma urgenza" dice. Il sindaco chiede alla Regione di rivedere il sistema dei pagamenti delle opere sulle frane e calamità. La frana che interessava il campo a valle della strada che collega Gnana a Villa Prara e Saccaggio, ora interessa tutto il tratto stradale. "Villa Prara, Pontone, Santa Maria Assunta, Tapognani – spiega Ruggi –. Siamo seduti su una montagna di argilla. Tutto il territorio di Carpineti è argilloso e, nonostante gli interventi di regimazione, con questi eventi meteorologici l’acqua appesantisce il terreno e partono le frane. Abbiamo manifestato le nostre difficoltà l’altro giorno all’assessore regionale Priolo nel corso di un incontro. Se non ci aiutano con fondi, non riusciamo a ripristinare le strade".

"Noi non sappiamo come fare, abbiamo dato fondo alle nostre casse comunali – ribadisce –. Purtroppo abbiamo già attinto ai soldi che avremmo dovuto usare per lo sfalcio e quant’altro, tutto questo mette a rischio il bilancio comunale. Abbiamo aperto tutte le strade per permettere alla gente di poter andare a casa, ma saranno tutte da riprendere quando ci saranno soldi. Dobbiamo ancora ricevere 250.000 euro degli interventi fatti negli anni 2023-2024, i soldi dovrebbero arrivare a lavori eseguiti e rendicontati, ma così è troppo. Bisogna cambiare". Settimo Baisi