"Frana, i soldi servono subito"

"Si è parlato in modo propositivo, però noi dopo tre mesi che lavoriamo sulla frana abbiamo anche bisogno di soldi – afferma il sindaco Fabrizio Corti – almeno per gli interventi di somma urgenza. E’ stato riconosciuto un intervento di 2,5 milioni già verbalizzati e mandati avanti dalla Regione, però il Governo ha i suoi tempi, se ne parlerà dopo Ferragosto o addirittura al prossimo settembre. Noi abbiamo la necessità di ricevere i soldi in fretta perché le imprese stanno lavorando da oltre tre mesi e i costi, dai mezzi agli operaio, vanno affrontati in tempi ristretti e liquidati appena possibile. Menomale che la Regione si è portata avanti con i verbali, perché solo cosi possiamo guadagnare tempo".

Il primo cittadino ribadisce l’urgenza a poche ore dalla visita, sulla gigantesca frana d Ca’ Lita, del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per il ripristino delle zone alluvionate.

L’alto ufficiale degli alpini, salito su un fuoristrada, ha visitato i luoghi della frana per rendersi conto di persona di ciò che è avvenuto anche nell’Appennino reggiano durante le grandi piogge.

"Siamo stati rassicurati sulla copertura dei finanziamenti necessari – aggiunge il sindaco di Baiso – e questo per noi è una garanzia, ma non sui tempi richiesti e questo invece ci preoccupa perché i lavori sulla frana continuano tutti i giorni per continuare a mantenere aperte le strade della zona. C’è bisogno di risorse". Tra i presenti all’incontro con il generale Figliuolo, accompagnato dal prefetto Maria Rita Cocciufa, il vicepresidente della Regione Emilia Romagna, Irene Priolo, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, presente anche il responsabili dell’impresa lavori Parenti Costruzioni di Villa Minozzo. "A seguito delle rassicurazioni che il generale ci ha fornito in casa del signor Rivi, che ringrazio davvero di cuore come gli altri abitanti della zona per l’ennesima ospitalità offerta, - ha concluso il sindaco Corti – mi sento di ringraziare tecnici e autorità della Regione e di Governo per l’attenzione e l’impegno assunto nei confronti del nostro territorio. Ora aspettiamo i fatti".

Settimo Baisi