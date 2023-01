Frana lungo il Rio "Colpa di un deposito"

Frana sulle rive del Rio Bertolini e un deposito attrezzi di proprietà del cittadino sampolese G.C. deve essere abbattuto "con immediata urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità" insieme a un’opera di difesa ‘spondale’ fatta di pali in legno e ad una recinzione per ripristinare lo scorrimento delle acque. Nel podere infatti il 5 dicembre il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale ha segnalato un "significativo cedimento della sponda sinistra" lungo circa 15 metri. Un’ordinanza firmata martedì dal sindaco Palù impone con urgenza la messa in sicurezza del Rio, tramite la rimozione dei manufatti a spese del proprietario a causa dell’"uso improprio dell’area antistante la sponda sinistra del Rio, dovuto alla presenza del fabbricato e dell’area cortiliva, utilizzata come deposito e rivestita in materiale bituminoso". f.c.