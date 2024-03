Frana sulla provinciale, riapertura lampo

Permane l’allerta arancione in montagna, il rischio frane e smottamenti sempre più incombente: nella notte fra mercoledì e giovedì interrotta la strada provinciale sp57 Ramiseto-Vetto a causa di un scivolamento di rocce che ha parzialmente invaso la sede stradale. La caduta di materiale franoso da una rupe che sovrasta la sede stradale, è avvenuta nei pressi del ponte di Gottano sul torrente Lonza, in comune di Vetto.

Non è la prima volta che accade a causa della fragilità del versante Lonza, già in precedenza si sono verificate frane proprio in quell’area, sono seguiti interventi di ripristino e messa in sicurezza del versante franoso, con conseguente chiusura della strada, però il problema non è stato risolto e il rischio caduta massi permane.

L’interruzione si è verificata attorno alle 22,30 di mercoledì notte, sul posto subito i carabinieri che hanno allertato immediatamente il personale di Servizio Infrastrutture della Provincia di Reggio che, prontamente intervenuto, ha attivato la segnaletica provvedendo alla rimozione del materiale franoso.

Grazie al tempestivo intervento della ditta Tazzioli e Magnani Rcm, alle 12,30 di ieri la sp/57 Ramiseto-Vetto è stata riaperta al transito a senso unico alternato con limite di velocità a 30 km/h in attesa del ripristino e messa in sicurezza del versante franoso.

È stato un intervento a tempo di record che in poco più di mezza giornata di lavoro ha consentito di riaprire, seppure parzialmente, l’importante strada provinciale l’alta valle Ramisetana al comune di Vetto e all’intera valle dell’Enza. Nella notte erano caduti solo pochi massi dall’alto della rupe però il rischio che ne seguissero altri era evidente e quindi, per evitare possibili incidenti ad automobilisti in transito, le autorità competenti hanno deciso la chiusura, riaperta poi ieri poco dopo mezzogiorno con la collocazione di una barriera para-massi in cemento alla base della rupe in attesa d’intervento.

Ieri mattina l’interruzione della strada provinciale per Vetto ha creato non pochi problemi agli operatori economici di Ramiseto e ai lavoratori che si muovono tra le due valli, Val d’Enza e Valle Ramisetana che naturalmente hanno da sempre intrecciano rapporti di scampi e lavoro. Le maggiori difficoltà le hanno avute gli autotrasportatori diretti ai caselli autostradali.

Pioggia continua anche ieri sull’Appennino con torrenti straripanti, attenzione al Secchia. Infatti le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Castelnovo Monti continuano a monitorare i maggiori corsi d’acqua del territorio, per ora dentro al livello di guardia, particolare attenzione al livello del Secchia in costante aumento.

Settimo Baisi