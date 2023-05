Frana sulla strada a Casina, isolata la frazione di Casaleo

Casina (Reggio Emilia), 20 maggio 2023 – Una frana ha isolato la frazione di Casaleo, a Casina, sull’Appennino reggiano. L’area interessata è abitata da una ventina di persone. Sono stati subito mobilitati gli operai del Comune di Casina, intervenuti con una ruspa per poter iniziare lo sgombero della carreggiata da terra e fango che hanno occupato la strada. Inoltre sono stati mobilitati i vigili del fuoco e i carabinieri. Si è subito iniziato l’intervento per aprire una carraia secondaria, alternativa alla strada principale, per consentire l’eventuale accesso ai mezzi di soccorso per le persone che vivono nella piccola frazione. Solo al completamento della pulizia della strada e della messa in sicurezza dell’area sarà possibile ripristinare la viabilità sulla strada principale. Nei giorni scorsi sono state diverse le frane e i cedimenti strutturali avvenuti in Appennino a causa delle abbondanti piogge sul territorio. A San Polo è perfino caduto un muro di contenimento di un’abitazione privata. Per fortuna in seguito al crollo non si sono registrate conseguenze alle persone.