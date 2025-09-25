Francesca Albanese al Valli. Tarquini insiste: "È sbagliato"

"Continuiamo a sostenere, con decisione e al contempo con i toni moderati e fermi che ci contraddistinguono, che la consegna a Francesca Albanese del Primo Tricolore sia una iniziativa clamorosamente sbagliata". A dirlo è Giovanni Tarquini, consigliere comunale della lista Civica per Reggio Emilia, dopo il Consiglio comunale infuocato andato in scena lunedì scorso, con riferimento al riconoscimento che sarà assegnato domenica prossima alla relatrice speciale dell’Onu per la Palestina. "Pensiamo questo – precisa Tarquini – non per la sua persona e la sua vita professionale, senz’altro di grande valore e spessore umano, ma per il significato politico che viene attribuito a questo gesto e per la forte divisione che rappresenta ed incarna Albanese, nel delicatissimo scenario delle vicende di Gaza e del popolo palestinese. Apprendiamo poi che l’evento viene realizzato con il sostegno del Gruppo Credem e su questo non possiamo altro che dirci perplessi", commenta ancora il civico.

Mentre i dipendenti del Comune di Reggio, nelle scorse ore, hanno scritto al sindaco chiedendo di interrompere i rapporti istituzionali con il Governo di Israele, che sta compiendo il genocidio del popolo palestinese, "sospendendo qualsiasi relazione di carattere economico e commerciale, oltre che diplomatica propria o attraverso le sue partecipate". Lo chiedono al sindaco Marco Massari i dipendenti dell’ente di piazza Prampolini che, al termine dell’assemblea indetta il 19 settembre scorso dalla Fp Cgil, hanno inviato una lettera al primo cittadino.

Nella missiva si chiede anche all’amministrazione di opporsi "con tutti gli strumenti dati alla finanziaria di guerra che il governo si prepara a varare, che- a questo scopo- comprenderà pesanti tagli dei trasferimenti statali agli enti locali".