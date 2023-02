Francesca Bianchi riporta in scena i ’Coccodé’ ’Per un matrimonio felice’: pienone al Bismantova

Ennesima prova da incorniciare domenica per la compagnia teatrale de ’I Coccodè’, esibitasi al Bismantova di Castelnovo Monti con il nuovo spettacolo ’Per un matrimonio felice’. Il gruppo di attori, che vede al suo interno numerosi ragazzi della Fa.Ce. (Famiglie Celebrolesi) di Castelnovo Monti, ha divertito e coinvolto un teatro esaurito in ogni ordine di posto. Il cast diretto dall’instancabile Francesca Bianchi (anche autrice del testo dello spettacolo) è tornato in scena a quasi tre anni di distanza dall’ultima fatica e l’ottimo risultato raccolto è frutto di un lungo lavoro, sviluppato prevalentemente a distanza a causa delle limitazioni imposte dal Covid. ’I Coccodè’ proseguono quindi il loro bellissimo e pluriennale cammino, vissuto sempre con grande impegno e passione. La compagnia è composta da: Alex Borghi, Marta Bottioni, Davide Canovi, Francesco Celia, Alice Corsi, Davide Cosmi, Claudio Donadelli, Paolo Gentili, Mattia Giuliani, Elisa Guerri, Emanuele Guerri, Gianluca Guidi, Francesca Martinelli, Patrizia Maurone, Silvio Monti, Damiano Nobili, Luca Paterlini, Paola Ribecchini, Manuela Severi oltre che dai volontari Alice Corsi, Simona Paterlini, Caterina Tosi e Donatella Zanni.