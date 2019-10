Guastalla (Reggio Emilia), 23 ottobre 2019 - Sono fissati per stamattina i funerali di Francesca Conte, vinta da una malattia a soli 48 anni di età. Originaria della Francia, abitava a Guastalla. Il decesso è avvenuto all’ospedale guastallese, dove era stata ricoverata. Lascia il marito Antonio Benadduce, il figlio Costanzo, la nuora Alessandra, i genitori, i fratelli e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Tedeschi, si svolgono oggi partendo alle 9,45 dalla camera mortuaria dell’ospedale guastallese per raggiungere la chiesa della frazione di San Rocco. Dopo la funzione religiosa, il feretro sarà trasportato al vicino cimitero, dove riposano le spoglie di altri parenti della giovane donna.

Francesca Conte era conosciuta come una persona solare, con tanta voglia di vivere. «Ha combattuto con grande forza in questi anni di malattia, senza mai lamentarsi, senza mai far pesare la sua situazione sui suoi familiari. Ci ha lasciato un grande esempio di forza e di tenacia, sempre legata alla vita», confida un parente. Francesca era impegnata come casalinga, legata agli affetti familiari e alla conduzione della casa. «Una persona dolcissima, con tante attenzioni verso gli altri, generosa, disponibile, altruista», la ricorda un’amica. Numerosi i messaggi di cordoglio che hanno inondato anche il web, con manifestazioni di affetto e di solidarietà ai familiari in lutto: «Ora è l’angelo più bello del paradiso», «Eri bellissima e dolcissima, non ci sono parole. Mi si spezza il cuore», «Con lei se ne va una persona molto speciale», sono solo alcune delle frasi arrivate da amici e conoscenti. Messaggi di cordoglio anche dalla Francia, la terra che le aveva dato i natali.