Francesco Bardi lascia la Reggiana: vicino l'accordo con il Bari

‘Superman’ a un passo dal Bari. L’avventura tra Francesco Bardi e la Reggiana è ai titoli di coda. Dopo un biennio in cui il portiere classe ’92 è stato uno dei migliori, se non il migliore, per costanza di rendimento, le strade si separano. La notizia era nell’aria già da tempo, dal momento che il club del presidente Salerno è deciso a dare fiducia al baby Edoardo Motta (2 presenze in Serie B e una in Coppa Italia), ma l’imminente accordo tra l’estremo difensore livornese (in scadenza) e i ‘galletti’ pugliesi diventa una granitica conferma di come le parti siano pronte a voltare pagina. In granata sono convinti che il giovane classe 2005 sia pronto per il decollo – e i primi flash sono stati promettenti – ma è comunque probabile che gli venga affiancato un ‘secondo’ d’esperienza (che potrebbe essere il già presente Sposito o un altro elemento di caratura superiore). Per Bardi invece si tratta di una buonissima opportunità di carriera con uno dei club più blasonati della categoria e che punterà alla promozione in Serie A. Non troverà però Alessandro Nesta che sembrava ad un passo dal trasferirsi in Puglia dopo l’esperienza negativa al Monza. L’ex trainer della Reggiana – che aveva avuto un ruolo fondamentale nel convincere Bardi ad accettare i granata due anni fa – avrebbe declinato l’invito del ds dei galletti Giuseppe Magalini (altro ex).

Per quanto riguarda l’attacco invece alcuni rumors accostano alla Reggiana il nome di Gabriele Artistico, attaccante classe 2002 che nella stagione appena conclusa si è diviso tra Juve Stabia e poi, da gennaio, al Cosenza con cui ha segnato anche il gol vittoria nel match di ritorno proprio contro i granata, totalizzando 7 reti e un assist in 33 presenze. Figlio d’arte – col papà ‘Ciccio’ leggenda della Salernitana ma anche di Torino, Ancona, Monza e Vicenza – su di lui ci sarebbero anche le sirene dello Spezia (che con la conferma di mister D’Angelo vuole dare nuovamente la caccia alla Serie A) oltre che delle neopromosse Avellino e Virtus Entella. La Reggiana spera di poter convincere il giocatore garantendogli continuità di minutaggio (e quindi di rendimento) che magari nel club ligure sarebbe più relativo. 187 cm per 80 kg, Artistico è una prima punta abile in area di rigore e con un gran colpo di testa. L’ultima parola, in ogni caso, spetterà alla Lazio che la scorsa estate lo ha acquistato a titolo definitivo dalla Virtus Francavilla dopo una stagione da 12 gol e 2 assist in 35 partite in C.