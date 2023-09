Francesco Montecchi muore due giorni dopo essere stato investito da un Tir

Reggio Emilia, 30 settembre 2023 - È morto a due giorni dall'incidente il pedone investito da un camion mercoledì scorso poco dopo le 13 sulla via Emilia a Masone. La vittima è Francesco Montecchi, 53 anni, residente a Reggio.

Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime ed era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma dov'è deceduto ieri nel reparto di Rianimazione. Troppo gravi i traumi riportati dopo essere stato travolto da un tir mentre stava attraversando la strada in prossimità di una fermata dell'autobus. La polizia municipale indaga sull'accaduto per ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità. La Procura aprirà ora un fascicolo d'inchiesta per omicidio stradale.