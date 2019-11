Reggio Emilia, 29 novembre 2019 - Non si hanno più notizie da quasi un mese di un commercialista di Taneto di Gattatico, molto noto in città. Si tratta di Francesco Perrucci, 40 anni, scomparso nel nulla improvvisamente, lasciando la sua abitazione di Taneto in perfetto ordine e l’auto, una Peugeot grigrio, parcheggiata nel cortile di casa.

L’allarme è stato dato dagli amici che per alcuni giorni si sono recati all’abitazione di Perrucci, sperando di vederlo tornare; purtroppo senza riscontri positivi.

L’uomo è originario di Matera, in Basilicata, e non ha parenti nel reggiano. Ha lavorato a lungo in uno studio professionale di Parma e ha effettuato anche alcune consulenze nel reggiano.

Sono stati i familiari, dalla Basilicata, a denunciare quindi la sua scomparsa ai carabinieri, che si sono messi sulle sue tracce, alla ricerca di possibili inidizi.

I colleghi di Matera hanno passato la segnalazione agli uomini reggiani dell’Arma che si sono recati all’abitazione di Taneto un paio di settimane fa. Hanno bussato alla porta, poi l’hanno forzata. All’interno era tutto in ordine, come se nulla fosse. Ma di Perrucci purtroppo nessuna traccia.

Laureato in economia e commercio a Parma il 40enne viveva da solo. Sulla sua sparizione per il momento ci sono soltanto ipotesi. E’ possibile che si tratti di una scomparsa volontaria, ma non è possibile escludere nulla. Dai vicini di casa e dal Tam Tam bar, dove spesso la sera si fermava per bere qualcosa, emerge molta preoccupazione. Sull’accaduto proseguiranno le indagini dei carabinieri.