Franco Palù incassa l’appoggio dei cinque stelle Resta l’incognita della galassia verde-rossa

Elezioni amministrative, accordo in vista tra M5s e la lista civica che esprime l’attuale amministrazione. Si consolida il blocco che esprime la ricandidatura del sindaco Franco Palù (foto): le due compagini politiche stanno "concludendo proficuamente" il percorso di condivisione sulle linee programmatiche e anche sulla squadra. La lista pro-Palù vede infatti l’ingresso di due pentastellati locali: Nabile Zarid e Adelmo Castagnetti.

Una decisione politica speculare al compattamento sul fronte opposto dove il candidato Pietro Azzolini è sostenuto dai partiti di centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia) e dalla lista civica d’opposizione "Cambiamo", in cui figurano cattolici moderati. Solo la sinistra verde-rossa non si è ancora espressa; il suo apporto responsabile renderebbe ancora più solida la posizione del sindaco uscente. Il Movimento 5 Stelle - per voce di Gabriele Lanzi, Marco Croatti e della coordinatrice provinciale Elena Mazzoni - sottolinea la forte l’impronta innovativa dell’accordo: "Un programma già esteso ora si arricchisce dei temi da sempre al centro dell’agenda del Movimento, come la tutela dell’ambiente, la transizione ecologica, l’attenzione alle diseguaglianze sociali e alla cittadinanza attiva". Invariati nome e simbolo della lista, per rimarcare la continuità. Afferma Palù: "Sono stato positivamente sorpreso dalla partecipazione alla stesura del programma, soprattutto per l’inserimento in squadra di tanti sampolesi volenterosi e attivi in paese. E sono felice di allargare la squadra a due concittadini dell’area M5s che hanno dato il loro contributo fondamentale negli ultimi incontri". A breve saranno formalizzate le candidature ed avranno inizio gli incontri con i cittadini sul programma elettorale.

Francesca Chilloni