Frane, 600mila euro dalla Regione: "Cinque interventi in programma"

Soldi in arrivo, finalmente, per la messa in sicurezza del territorio colpito da frane e smottamenti. Sono stati stanziati dalla Regione ben 600mila euro a favore del Comune Ventasso per interventi di messa in sicurezza di alcune aree del territorio, finalizzati al consolidamento di movimenti franosi che, a cominciare dall’autunno del 2023, si sono verificati a seguito maltempo, in particolare dal 23 ottobre ai primi giorni di novembre 2023. Tali fondi saranno suddivisi su cinque interventi nelle aree più colpite del Comune: per il consolidamento della frana di Via Perdella a Vallisnera Sotto sono stati stanziati 145mila euro; per la sistemazione dell’area d’ingresso a Vallisnera 60mila; per interventi alla viabilità del Palarino, alto Ramisetano 145mila; per il consolidamento a Cà Bracchi disposti 110mila; per intervento di ripristino e della viabilità frazione Frassinedolo 140mila.

"Si tratta di interventi fondamentali per la messa in sicurezza del territorio e il ripristino della normale viabilità locale, dopo mesi di segnalazioni e insistenti richieste da parte della nostra amministrazione" afferma il sindaco, Enrico Ferretti. "Tra gli interventi più urgenti vi è senza dubbio quello della frana di Vallisnera sulla borgata di case di via Perdella" aggiunge. Avuta la certezza dei finanziamenti, ora l’amministrazione provvederà all’assegnazione dei lavori che avverrà entro il tempo massimo di 180 giorni, auspica tempi rapidi per l’avvio delle opere.

"Tutto questo è importante per la nostra comunità – conclude il sindaco Ferretti – in quanto si tratta di interventi concreti per la tutela del territorio e la sicurezza dei nostri concittadini, che ci permettono di ridurre il rischio idrogeologico e migliorare la vivibilità delle aree più esposte a fenomeni franosi".

Settimo Baisi