"Frane a Ventasso: agire prima delle piogge"

Effettuato lunedì scorso, come annunciato dal sindaco di Ventasso Enrico Ferretti, il sopralluogo dei tecnici della Regione a Frassinedolo e zona Samicer presso le Terme di Cervarezza. "Per quanto riguarda l’abitato di Frassinedolo – ha riferito il sindaco –, i tecnici assicurano che non c’è nessun movimento in atto, anche se il paese è su una vecchia frana, la situazione è tranquilla". Diversa è la situazione nella zona di accesso allo stabilimento delle acque minerali Samicer dove scende dell’acqua che trascina il terreno a valle rovinando la strada. "In attesa di una risolutiva da parte della Ragione, anche per mettere in sicurezza l’intera area – aggiunge Ferretti – noi già da ieri stiamo facendo un intervento tampone per dare alla strada (foto) almeno un minimo di transitabilità. Occorre fare qualcosa prima dell’arrivo delle piogge perchè dopo certamente la situazione della strada tenderà a peggiorare. Qui per intervenire occorrono anche i mezzi finanziari".

s. b.