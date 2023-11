Frane al borgo di Rossena. Stanziati 150mila euro

In arrivo dalla Regione Emilia-Romagna 130mila euro per l’intervento di messa in sicurezza della zona sotto il borgo di Rossena, interessato da crolli sul lato nord della rupe a seguito delle piogge torrenziali del 2019. Il Comune di Canossa cofinanzierà l’intervento, stanziando ulteriori 20mila euro pescati nel proprio bilancio. La giunta regionale ha disposto la somma con decreto tramite l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale nell’ambito del "Piano dei primi interventi urgenti di Protezione civile", approvato a settembre.

Si tratta di un provvedimento che prende origine dagli "eventi meteorologici di eccezionale intensità" che il 22 giugno 2019 avevano colpito sia il nostro territorio che quello delle provincie di Bologna e Modena. La redazione del progetto di consolidamento delle pendici - compreso lo studio di fattibilità e l’analisi geologica della rupe - è stata recepita la scorsa settimana dal Comune, che aveva incaricato del lavoro lo studio ingegneristico Legorock di Perugia.

Mentre il Castello di Rossena è posizionato su di un blocco di roccia di origine vulcanica, l’abitato di origine medioevale è posto su un terreno franoso. I crolli sono frequenti: martedì scorso, dopo le forti piogge, alcuni massi si erano staccati dalla rupe in una zona in cui non c’è la rete metallica di contenimento ed erano caduti sulla strada sottostante (via Rossena), tanto che si era reso necessario chiudere la via che conduce al maniero per una lunghezza di circa 300 metri. Lo scorso anno erano stati investiti altri 50mila euro per opere di messa in sicurezza. Un’altra frana imponente - lunga verso valle 2 km e con un fronte largo 800 metri - aveva interessato nel 2005 il versante ad est della rupe, dalla strada provinciale sul crinale che porta al Castello di Canossa fino al corso inciso del Rio Vico.

L’abitato aveva "rischiato di essere trascinato verso il basso dal movimento franoso che ha dissestato la strada e le case più basse del borgo", come spiegano gli ingegneri della Binini Partners che si occuparono di queste opere. In questo caso, "in collaborazione con il Servizio Tecnico di Bacino, sono state eseguite tre paratie con pali di grosso diametro e tiranti, per mettere in sicurezza l’abitato e la strada di collegamento, poi sono stati ricostruiti i sottoservizi e l’arredo, al fine di recuperare funzionalmente e architettonicamente il borgo, in un contesto storico e paesaggistico di enorme valore".

Francesca Chilloni