"Frane e smottamenti in tutte le nostre strade"

Strade interrotte, frane, smottamenti e allegamenti: questa è la situazione emersa alla luce del sole dopo le violenti e copiose precipitazioni dei giorni scorsi.

I sindaci dei comuni dell’Appennino stanno facendo la conta dei danni, che sono enormi, per una probabile richiesta alla Regione dello stato di calamità naturale.

Il sindaco di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrari fa il bilancio del comune capoluogo: "Stiamo intervenendo laddove è possibile e intanto facciamo anche il censimento dei danni, che sono enormi. Le situazioni più critiche sono a Montecastagneto dove ci sono case isolate e gli abitanti hanno scelto di non abbandonarle, riceveranno comunque da parte nostra la massima assistenza; una grossa frana si è registrata sulla strada di Campolungo; un allagamento dello storico borgo di Maillo e, a causa di una frana, è raggiungibile solo da un lato. Abbiamo ricevuto fin’ora oltre 40 segnalazioni di danni e situazioni di criticità".

Il neo-sindaco di Carpineti, Giuseppe Ruggi fa il punto: "Tutte le nostre 200 strade comunali sono state segnate da frane e smottamenti a monte e a valle, chiuse le strade provinciali di Montefaraone Carpineti-Baiso e la del Castello. Enormi i danni alla viabilità, con le nostre strade che necessitano interventi urgenti".

Il primo cittadino di Vetto, Fabio Ruffini: "Case isolate e strade chiuse che interessano le località Casa Giuliano, Carpaneto e Costa-Casone dove ci sono notevoli difficoltà di collegamento".

A Toano è stato rinviato, per forza maggiore a causa del maltempo, il consiglio comunale che pertanto verrà attuato in prima convocazione questa sera alle 20,30 e in caso di seduta deserta, la seconda convocazione è per domani sempre alle 20,30 presso la sala consiliare municipale.

Anche nel territorio del comune di Toano non mancano le situazioni critiche: "È stata fatta evacuare una casa pericolante a La Svolta, abbiamo una strada interrotta da una voragine, mobilitata la protezione civile e dipendenti comunali che, con l’aiuto dei contadini intervenuti con loro mezzi, hanno aiutato a riportare la situazione, al momento, sotto controllo", così ha riferito il consigliere comunale Fabrizio Magri addetto alla viabilità del comune.

Settimo Baisi