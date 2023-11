Frane e strade dissestate. In arrivo 700mila euro per i lavori di ripristino

Assegnati oltre 2 milioni per ripristinare i danni provocati da avversi eventi atmosferici al territorio di Carpineti. "Quanto prima potremo iniziare i lavori per mettere in sicurezza le nostre strade – dice il sindaco Tiziano Borghi –. Sono circa 700 mila euro che il governo ha stanziato tramite l’ordinanza firmata dal Commissario straordinario Figliuolo sui danni subiti". Il Sindaco ricorda con soddisfazione che sono state finanziate tutte le 17 domande presentate dall’Ufficio Tecnico e questo consentirà al Comune di intervenire su venti punti distribuiti sul territorio, per carreggiate dissestate per frane e opere di sostegno alla viabilità.

L’ordinanza n.13 del Commissario Figliuolo prevede anche delle deroghe ad alcune disposizione normative che potrebbero rallentare i lavori, per prevenire ulteriori danni in vista di nuovi ed eccezionali eventi meteorologici. "Oltre al Commissario Figliuolo – conclude il Sindaco – ringraziamo L’Ufficio Tecnico Lavori e Patrimonio, diretto dall’architetto Francesca Erriu in collaborazione con il geom. Simone Merzi che già si stanno attivando per la progettazione esecutiva dei lavori".

s.b.