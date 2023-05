Frane, riaperta la Sp 57 tra Vetto e Ramiseto

Chiusa da mercoledì 24 maggio la strada provinciale sp 57 dell’Alta Val d’Enza, che collega Vetto a Ramiseto in comune di Ventasso, finalmente ieri la Provincia ha comunicato la riapertura dell’importante arteria. La chiusura era stata provocata da un consistente movimento franoso che, partendo dalla scarpata di monte, aveva prodotto uno scivolamento di materiale che aveva completamente ostruito la sede stradale. Lo stacco della frana è avvenuto nei pressi dell’incrocio con il ponte sul torrente Lonza, interrompendo anche il collegamento con Gottano, frazione di Vetto.

I lavori di ripristino non sono stati ultimati, ma intanto la Provincia ha provveduto alla rimozione del materiale franato e di quello instabile sulla parete che gravita sulla strada, ponendo protezioni provvisorie che permettono di garantire di nuovo la percorribilità, seppure con restringimento di carreggiata e limite della velocità a 30 kmh.

Si viaggia a senso unico alternato e con limite di velocità a 30 kmh anche sulla sp 9 delle Forbici, nei pressi del ponte Spirola, località Gnana in comune di Csatelnovo Monti, per lavori in corso.

Settimo Baisi