Frane, una lotta contro il tempo "Le nostre risorse non bastano"

Stanno proseguendo anche questa settimana i lavori sulla provinciale 7 a Montelusino di Baiso, interrotta al transito dal 14 maggio a causa di un vasto movimento franoso innescato dall’ondata di maltempo che ha flagellato l’Emilia-Romagna.

"Insieme a quello sulla Sp57, nei pressi dell’incrocio per Gottano tra Vetto e Ramiseto di Ventasso, l’intervento sulla Sp7 è quello che abbiamo avviato e finanziato da subito per cercare di tornare ad assicurare il prima possibile la percorribilità delle due strade", spiega il presidente della Provincia, Giorgio Zanni.

"Se a Vetto la Sp7 è stata riaperta già a fine giugno, la situazione sulla Sp57 a Baiso è certamente più complessa in quanto il movimento franoso, peraltro attivo da diverso tempo, ha dimensioni decisamente più ampie come dimostrano i 1.500 metri cubi di materiale instabile rimosso dalla scarpata che ora devono essere trasportati".

Lo sbancamento di tutti questi detriti è iniziato questa settimana e proseguirà subito dopo la sospensione del cantiere nella settimana di Ferragosto. Se il cantiere procederà senza intoppi, l’intenzione è di riaprire in sicurezza la Sp 57, almeno a senso unico alternato, da metà settembre. La conclusione dei lavori e la contestuale riapertura in entrambi i sensi di marcia sono previste tra la fine settembre e primi di ottobre.

Di 200mila euro l’importo dei lavori in corso di esecuzione a Montelusino di Baiso, interamente anticipati dalla Provincia. Ai 360.000 euro anticipati dalla Provincia per i 5 interventi già ultimati o in corso tra Baiso e Ventasso vanno aggiunti anche gli ulteriori 180.000 euro stanziati per la messa in sicurezza della strada comunale di Debbia.

Ieri mattina sono iniziati i lavori di messa in sicurezza idraulica a Borcale di Ventasso: durante il nubifragio di fine maggio la strada venne invasa da acqua e fango.

"Ovviamente l’auspicio è che questi 540.000 euro che la Provincia ha anticipato con stanziamenti in somma urgenza, anche attraverso variazioni al Bilancio, vengano coperti dai finanziamenti che, al più presto, ci auguriamo vengano destinati all’Emilia e alla Romagna martoriate da frane e alluvione: anche le nostre comunità sono state duramente colpite dal maltempo e hanno bisogno di risorse certe in tempi rapidi, per poter avviare al più presto il piano di recupero e di messa in sicurezza del territorio, anche in vista della stagione autunnale", spiega Zanni sottolineando come questi importi, seppur significativi per il bilancio di Palazzo Allende, siano irrisori di fronte alle necessità.

"La ricognizione del fabbisogno complessivo dei danni subiti dalle nostre infrastrutture tra maggio e giugno, che abbiamo trasmesso in luglio alla Regione, riportava infatti la necessità di 98 interventi, in grandissima parte concentrati in Appennino, per un importo complessivo di 63,5 milioni di euro: di questi, 26 sono urgenti, per un costo di quasi 9 milioni", conclude il presidente. "Sono numeri importanti, ce ne rendiamo conto, ma è fondamentale trovare al più presto risorse, progettazioni innovative e una nuova programmazione territoriale in grado di fronteggiare gli impatti sempre più frequenti e dirompenti dei fenomeni atmosferici dovuti ai cambiamenti climatici. La rapidità di azione è fondamentale e abbiamo l’assoluta urgenza di proseguire gli interventi di ripristino delle viabilità comunali e provinciali colpite da movimenti franosi e allagamenti, proseguendo le attività che abbiamo già cominciato come Comuni e Provincia utilizzando le nostre risorse di somma urgenza, che da sole non bastano".