Frankie Hi-Nrg fa festa coi millenials

Sabato 23 novembre, a partire dalle 22, il circolo Fuori Orario di Taneto di via don Minzoni ospita la serata inaugurale del Millennial Party con 6 ore di sound anni ’90 e 2000 con super ospite Frankie Hi-Nrg Mc. Questo format è nato con l’esigenza di riunire in un party alternativo un pubblico nato tra gli anni 1981 e 2000 (generazione Millennial).

La serata vedrà in apertura uno dei nomi hip-hop italiani più famosi degli anni 90/2000, ovvero Frankie Hi-Nrg MC, che si esibirà come dj suonando rap/hip hop ed elettronica e canterà alcuni dei suoi maggiori successi (tra cui le celebri ’Quelli che benpensano’ e ’Pedala’).

Frankie Hi-Nrg, al secolo Francesco Di Gesù, 55 anni, esordì sulla scena musicale nel 1992 con la pubblicazione del singolo ’Fight da faida’, brano contro le mafie e la corruzione. Oltre che rapper, Frankie è produttore discografico, doppiatore e presentatore.

Sabato, dopo la performance di Frankie avrà inizio il Millennial con 3 piste, 10 dj, giochi pirotecnici e gadget!

"Negli anni ’90/2000 ci sentivamo giovani e suonavamo di fronte a 3000 persone nel mitico Tempo di Gualtieri", dicono gli organizzatori.

"Per celebrare quegli anni abbiamo organizzato qualcosa di veramente speciale: MIllennial, il primo party del Nord Italia dedicato a quegli anni e diverso da tutti gli altri".

"Per l’occasione – fanno sapere ancora gli organizzatori – saranno presenti le maggiori organizzazioni alternative dell’Emilia per un party iconico con oltre sei ore di musica non-stop. Frankie on stage alle ore 23.30 e a seguire 3 piste, 10 dj, 4 bar, 15000 watt di impianto sonoro. Light e visual show con effetti pirotecnici & allestimenti a tema 3 dancefloors anni 90/2000: all’arena centrale pop-rock, indie, anni 90/2000; al supertrash floor: commerciale & cartoon, anni 90/2000; Tunnel: crossover & alternative sound anni 90/2000.