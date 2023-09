Frase infelice al gol di Portanova. La Rai punisce il radiocronista

In merito alle frasi pronunciate da Nicola Zanarini nel corso della radiocronaca di Reggiana-Cremonese di sabato, in onda all’interno di "Tutto il calcio" su Radio 1, la Rai rende noto di aver avviato una procedura disciplinare nei confronti del giornalista.

Zanarini, in occasione di Reggiana-Cremonese, commentando il gol di Manolo Portanova (foto), aveva detto: "Un gol meraviglioso di Portanova che mette a tacere le polemiche". La frase aveva scatenato roventi polemiche sui social.

Portanova lo scorso dicembre era stato condannato in primo grado a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo e per questo era stato escluso dalla rosa del Genoa, dove giocava all’epoca dei fatti, e quindi respinto dai tifosi del Bari, con il quale era in trattativa. Ed anche a Reggio il suo arrivo ha scatenato polemiche.

Il cronista si era poi scusato: "Ho fatto un commento sicuramente fuori luogo e ho commesso una grave leggerezza raccontando il gol di Portanova. Non intendevo certo dire che il caso sia chiuso da una rete o le polemiche spazzate via da un gesto sportivo, tanto che subito dopo ho ricordato che l’appello dopo la condanna in primo grado a 6 anni per la pesante accusa di stupro di gruppo si terrà nei prossimi mesi a Firenze".