Fratelli arrestati per un furto

Nei guai per un furto avvenuto nel novembre 2019 in una pizzeria di via Magazzino a Carpi. Due fratelli abitanti a Rolo, che facevano parte della banda composta da quattro giovanissimi, fermati dai carabinieri grazie all’allarme lanciato dal titolare del locale pubblico, il quale dopo l’ora di chiusura era rimasto in ufficio per sbrigare alcune pratiche. Per i due fratelli la condanna a sei mesi di reclusione ora è diventata definitiva. E il Tribunale di Sorveglianza, negando l’affidamento ai servizi sociali, ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari per espiare la pena.