Fratelli d’Italia all’attacco "Troppi negozi chiusi Serve una nuova vitalità"

Fratelli d’Italia rinforza la propria squadra in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno, accogliendo così la nuova iscritta Anna Zampetti, con l’obiettivo di dare una spinta maggiore soprattutto al centro storico. E guardando al curriculum della 33enne reggiana non potrebbe essere altrimenti. Laureata in giurisprudenza, mamma di un bimbo di 5 anni, Zampetti è una imprenditrice di assoluto successo da quando nel 2016 ha aperto ‘Come in una favola’, il suo primo negozio di abiti da sposi e cerimonia; da lì ne sono arrivati altri 21 di proprietà e 11 in franchising sparsi per tutta Italia, con una cinquantina circa di dipendenti. Una donna insomma che ben conosce cosa comporta aprire una nuova attività commerciale in città.

"Dopo una passeggiata lungo la via Emilia, Anna ha osservato quanto tutti sappiamo – ha ribadito Marco Eboli (con lei nella foto), coordinatore di Fratelli d’Italia a Reggio, nell’annunciare Zampetti – Negozi chiusi; una giovane imprenditrice con prodotti di qualità che meditava di chiudere per l’impossibilità di continuare in una realtà priva di vitalità; pochi giovani, tanti extracomunitari, degrado e nessuna attrazione per i cittadini. E proprio il confronto con le altre città dove ha i negozi, insieme alla volontà di voler dare tempo ed energie alla sua Reggio l’hanno portata ad aderire al programma di Fratelli d’Italia. Peraltro sul solco di una tradizione famigliare, visto che il papà Cesare, mio amico fraterno, assieme al nonno Antonio sono stati una pietra miliare della destra reggiana".

Eboli poi conclude: "La cosa che mi è piaciuta di più di Anna Zampetti è stata la disponibilità che mi ha manifestato per un impegno da zero a cento. Penso che Reggio e Fdi abbiano bisogno di persone come lei: umili, determinate, concrete e con solidi valori di vita e politici".

ste. c.