Fratelli d’Italia, appello ai sindaci: "Serve un’Unione per l’Alto Crinale"

Una nuova proposta, in controtendenza rispetto ai principi dell’Unione dei Comuni, arriva dal Circoli Fratelli d’Italia Alto Crinale, che chiede "con estrema fermezza ed urgenza ai Sindaci Enrico Ferretti (Ventasso) ed Elio Ivo Sassi (Villa Minozzo), la nascita di una Unione Montana dedicata esclusivamente ai Comuni del Crinale". "È tempo di aprire un confronto concreto e trasparente sulla creazione di una comunità del crinale appenninico – prosegue la nota –. I Comuni di Ventasso e Villa Minozzo, pur appartenenti all’attuale Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, si trovano ad affrontare problematiche simili: spopolamento, isolamento infrastrutturale, carenza di servizi sanitari e scolastici, difficoltà di accesso al lavoro e alla mobilità. Questi problemi, comuni a tutte le aree interne, risultano ancora più gravi nei territori di crinale, dove la distanza dai centri principali accentua ogni criticità".

A fronte di ciò, le risorse attualmente stanziate all’interno dell’Unione Montana attuale, seppur importanti, risultano distribuite su un territorio troppo vasto e composito, che include anche realtà con dinamiche economiche e demografiche profondamente diverse. Il risultato è che i fondi non sono sufficienti per coprire i bisogni di tutti: "Un’Unione Montana Alto Crinale non sarebbe una chiusura – chiosano – ma un’apertura a nuove possibilità di sviluppo". Una proposta che si distanzia dalla politica di questi decenni che ha favorito le Unioni per avere un maggior peso anche nelle richieste di contributi, ed è così che sono nate: la Comunità montana con 13 comuni, l’Unione montana con 7 comuni e il Ventasso dalla fusione di 4 comuni (Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto).

Settimo Baisi