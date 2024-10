Fratelli d’Italia. Letizia Davoli in corsa

Sembrano chiuse le consultazioni dei meloniani, e definita la lista dei candidati alle Regionali, con il Nazionale che ha dato il via libera. Accanto al segretario Alessandro Aragona, un gruppo di persone con competenze professionali specifiche importanti da portare a Bologna, via Aldo Moro.

Correrà per Fd’I la divulgatrice scientifica Letizia Davoli (foto), come Aragona consigliera comunale in Sala del Tricolore: eletta grazie alla lista Tarquini, a fine agosto pur rimanendo nell’alveo del centrodestra era passata al gruppo di Fratelli d’Italia. Ponti d’oro per lei, che ha anche affrontato le recenti elezioni provinciali in quota Fdi ma surclassata dal solido Bizzocchi, vice-coordinatore regionale del partito.

Nei candidati in quota rosa figurerebbe Maria Luisa Ferrari, avvocatessa con importanti esperienze professionali anche all’estero, già candidata a sindaco di Vezzano con la lista ’Insieme’ alle elezioni amministrative della scorsa primavera; non vinse ma combatté coltello tra i denti. La terza donna è la voce di Fratelli d’Italia nella Bassa reggiana: Maria Cristina Camurri, insegnante di lettere, già candidata alle Regionali del 2019.

In quota azzurra oltre ad Aragona figura Alessandro Tacchini, 54 anni, consigliere comunale nel comune appenninico di Ventasso con delega alle Politiche europee e supporto alla transazione digitale.

Un altro asso che Fratelli d’Italia è pronto a calare sarebbe il consulente finanziario Luca Paterlini, nato e cresciuto a Sant’Ilario, papà, marito di Martina vicepreside del Liceo San Gregorio Magno, e dirigente della Football Club 70.

Paterlini, consigliere comunale d’opposizione a Sant’Ilario, è protagonista insieme ad Alberto Iotti di una esperienza politica davvero innovativa, titanica ed audace: la lista civica Alternativa, che comprende tutto l’arco costituzionale ad esclusione del Pd.