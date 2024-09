Fratelli d’Italia va all’attacco con Bizzocchi e Davoli

"La Provincia è un ente molto importante per il nostro territorio, purtroppo il suo ruolo è stato in parte svilito dalla Riforma Delrio, oggi il nostro Governo sta studiando una modifica legislativa per ridare lustro a questa istituzione, per questo sono felice che Fratelli d’Italia esprima due candidati di rilievo per il consiglio provinciale". È Gianluca Vinci, deputato di Fratelli d’Italia, ad annunciare i due nomi candidati nella lista Terre Reggiane di centrodestra.

Alberto Bizzocchi, noto a tutti in quanto esponente storico della Destra reggiana e tra i fondatori di FdI a Reggio nel 2012, e Letizia Davoli "che ha già da subito dimostrato una forte coerenza nel difendere i valori della Destra anche in questa terra nella quale da troppo tempo governa la Sinistra", scrive Vinci. Ovviamente Fratelli d’Italia si appresta ad aumentare fortemente la propria presenza nel consiglio provinciale, dati i successi elettorali degli ultimi anni in tutta la provincia.

"All’interno della lista di centrodestra “Terre Reggiane” Fratelli d’Italia sarà rappresentata da due candidati che rappresentano un perfetto mix di esperienze, competenze e rappresentatività territoriale, condizioni necessarie per agire nel migliore dei modi un ruolo che deve essere in grado di recepire tutte le istanze provenienti da una provincia troppo spesso abbandonata dalla sinistra all’indomani delle competizioni elettorali. Si pensi solo ai grandi temi delle aree interne e degli snodi infrastrutturali. Desidero ringraziare il Direttivo Provinciale del partito che ha indicato all’unanimità i nostri candidati, a testimonianza della forte coesione e unità della nostra comunità politica", dichiara il presidente provinciale del partito Alessandro Aragona.