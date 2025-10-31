Fratelli rapinatori, uno condannato. L’altro patteggia

Fecero cinque rapine in venti giorni, tra novembre e dicembre 2024, in farmacie e in tabaccherie di città e provincia. Per quei colpi, di cui ammisero la responsabilità, ieri è stata emessa la sentenza di primo grado per i due fratelli nell’udienza preliminare davanti al giudice Matteo Gambarati. L’inchiesta è stata seguita dal pm Isabella Chiesi: i due erano stati arrestati in flagranza il 3 dicembre 2024, con un’operazione congiunta dei carabinieri e della polizia di Stato, mentre avevano tentato il blitz nella farmacia Rivi a Santa Maria della Fossa di Novellara. Il più grande, il 42enne, Guglielmo Drammis, difeso dall’avvocato Gisella Mesoraca, è stato condannato in abbreviato a 6 anni; per lui il pm Chiesi aveva chiesto 8 anni. Aveva alle spalle una sfilza di rapine ed era uscito dal carcere nella primavera 2024 dopo aver scontato le condanne. Il fratello minore Alessandro Drammis, 24 anni, a carico del quale risultavano piccoli precedenti, ieri ha patteggiato una pena di 4 anni e mezzo: l’accordo è stato trovato tra l’avvocato difensore Gianluca Tallarico e la pm. Ecco l’elenco cronologico dei colpi. Si parte dalla farmacia La Roncina di via Tito (13 novembre 2024), dove gli aggressori minacciarono la farmacista con un taglierino, per poi fuggire in auto con 2.600 euro. Due giorni dopo nella farmacia di San Bartolomeo si presentarono con una pistola, ma la titolare reagì provando a fermarli, venendo colpita con un pugno al labbro, buttata a terra e presa a calci; i due scapparono con 200 euro. Terzo blitz a Santa Vittoria di Gualtieri nella tabaccheria Alberini (22 novembre 2024): uno, armato di pistola, entrò, mentre l’altro rimase sulla soglia. Fu intimato al tabaccaio di consegnare soldi e Gratta e Vinci, poi si allontanarono con 10mila euro. Poi nella tabaccheria di via Gorizia (2 dicembre 2024): minacciarono con la pistola la madre del titolare, arraffarono mille euro e Gratta e vinci.

Il giorno dopo furono arrestati in flagranza a Santa Maria della Fossa: la titolare si ritrovò una pistola indirizzata al volto, risultata poi una Beretta calibro 9 priva di matricola e quindi clandestina, con munizioni. Un sovrintendente della polizia intervenne bloccando alle spalle uno dei complici: Alessandro Drammis gli sferrò più colpi di martello sulla testa e sul braccio, mentre l’agente tentava di ammanettare il fratello maggiore; il poliziotto fu medicato con quattro punti alla testa. In maggio, comparsi davanti al gip Silvia Guareschi, i fratelli avevano confessato il colpo nella tabaccheria Alberini di Santa Vittoria, ancora non formalmente loro addebitato. Guglielmo aveva raccontato di averlo fatto perché gli servivano soldi per comprare droga e si era scusato. Pure Alessandro si era detto pentito, ribadendo quanto scritto il mese prima in una lettera ai titolari di tre farmacie, a cui era stato allegato un assegno: uscito dal carcere e messo ai domiciliari, era evaso e poi rimesso in cella. Accolta ieri la richiesta di assolverlo dalla resistenza al poliziotto a Santa Maria della Fossa, mentre è stato riconosciuto il reato di lesioni.

Alessandra Codeluppi