Frati in ’scadenza’, convento al bivio

A rischio la prosecuzione dell’attività dei frati cappuccini a San Martino in Rio? Se il mercatino del centro missionario non sembra avere problemi, grazie alla presenza di operatori e volontari, qualche certezza in meno sembra esserci per il convento con le attività religiose, le messe, l’assistenza ai fedeli e la confessione. Attualmente sono in servizio due religiosi – il padre guardiano fratel Livio e il vicario fratel Franco – i quali però sono in "scadenza", dopo i nove anni dal loro arrivo al convento di San Martino in Rio.

"A fine anno – conferma fratel Livio – secondo le regole diventa necessario il nostro trasferimento altrove. Già ora siamo in pochi rispetto al previsto, considerato che ogni comunità dovrebbe essere composta da almeno tre persone. Noi siamo in due… Ed entro quest’anno, come prevede la regola, dovremo trasferirci". Ma con la carenza di vocazioni e, dunque, dei religiosi a disposizione dei Cappuccini, non si esclude affatto che l’attività del convento – ma non quella del centro missionario – possa essere interrotta.

Il mese prossimo è previsto il rinnovo degli incarichi direttivi tra i Cappuccini dell’Emilia-Romagna. E in seguito ai nuovi insediamenti ci potrebbero essere decisioni pure per il convento di San Martino in Rio.

"E’ ancora presto per avere certezze – aggiunge con gentilezza fratel Flavio –, ma posso garantire che si stanno cercando delle soluzioni che possano garantire la continuità delle attività, anche del convento, qui a San Martino in Rio".

Antonio Lecci