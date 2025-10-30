Frazioni abbandonate dai treni. Esplode la rabbia dei cittadini

Come era facilmente prevedibile, non è affatto unanime il consenso verso il nuovo orario della linea ferroviaria Reggio-Guastalla, che interessa in particolare pure le zone di Bagnolo e di Novellara. Va detto che gran parte delle corse sono più rapide, ma questo accade per un motivo ben preciso. Da metà settembre sono state infatti abolite le fermate nelle frazioni, con molti dei treni che transitano dalle stazioni "minori" senza quindi fermarsi. Numerosi i cittadini che manifestano la loro rabbia, ritenendo che nei piccoli paesi il servizio andrebbe potenziato e non limitato. Il disagio è soprattutto per gli studenti pendolari che abitano nelle frazioni. C’è chi prende il treno d’andata in una stazione, ma al ritorno deve scendere in un’altra. E molto dipende dagli orari – non sempre uguali – del rientro, considerando il numero di ore di lezione previsto: se si entra un’ora dopo al mattino la fermata intermedia non è più a disposizione, così come quando si esce in anticipo. E lo stesso può capitare quando le lezioni proseguono anche per parte del pomeriggio. In caso di minimo contrattempo gli utenti non sono più autonomi nel rientro verso casa. E se non si hanno familiari o conoscenti che possano fare da "autisti", il rischio è quello di aumentare notevolmente i tempi di rientro, con tutte gli evidenti disagi e problematiche del caso.

Antonio Lecci