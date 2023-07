Frazioni unite, "Rivogliamo le Circoscrizioni" per cura dei quartieri periferici

"Nello stesso giorno in cui l’assessorato alla Partecipazione firma 23 accordi per le Case di Quartiere e lancia un’"alleanza per il futuro", le frazioni si uniscono per chiedere al Comune più cura dei quartieri periferici".

Lo rileva Rec, Reggio Emilia in Comune: "Ad oggi non possiamo che notare uno scollamento enorme tra chi ci amministra e la cittadinanza, scollamento che con Reggio in Comune abbiamo provato a rimarginare promuovendo la campagna “Rivogliamo le Circoscrizioni” e raccogliendo oltre un migliaio di firme in città, una mobilitazione che ha trovato però un muro nell’attuale governance cittadina".