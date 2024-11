Frecciata di Viviamo Montecchio: "Bocciate proposte di buon senso"

Consiglio comunale decisamente importante, quello di mercoledì sera. Bocciate dalla maggioranza proposte "di buon senso" di Viviamo Montecchio: ripristino dell’illuminazione pedonale, dell’arredo urbano, della segnaletica orizzontale dei parcheggi in piazza Cavour, oltre all’inserimento di un passaggio pedonale in piazza "come naturale prolungamento del percorso già esistente corredato da un dissuasore di velocità". All’ordine del giorno anche punti di natura finanziaria, che vanno ad incidere sul bilancio dell’ente sia per l’ultimo mese che per i prossimi due anni. Gli importi più rilevanti riguardano la tangenziale sud-ovest che ha variato le modalità di finanziamento.

"È certamente buona notizia che la bretella venga realizzata con una minore incidenza sul patrimonio e sulle risorse comunali - spiega l’assessore al bilancio Stefano Ferri - La prevista vendita di azioni Iren per 718mila euro, che doveva dare copertura all’opera, non verrà effettuata e le azioni saranno mantenute di proprietà dell’ente. Inoltre la partecipazione alla spesa per euro 2,5 milioni a carico del Comune non è più necessaria come l’intervento dei privati per 130mila euro. L’unico impegno finanziario del Comune è costituito dal rimborso del mutuo, inizialmente previsto per 2,58 milioni ed ora ridotto ad 2,1, il cui ammortamento inizierà nell’anno 2026; per la maggior parte l’opera sarà realizzata con fondi strutturali assegnati dalla Regione e con il cofinanziamento della Provincia".

Sono stati inoltre stanziati ulteriori contributi per 24.500 da erogare alle associazioni culturali e di promozione territoriale. Il consiglio ha infine ratificato la delibera precedentemente assunta dalla giunta comunale che ha finanziato per 42mila euro la palestra-tendostruttura provvisoria, di imminente installazione, che consentirà il regolare svolgimento dell’attività sportiva degli studenti.