Frigoriferi e tostapane in film da Oscar e serie tv

Roberto Bertazzoni è stato un imprenditore all’avanguardia, forte sostenitore del sistema delle comunicazioni e dell’immagine, che ha puntato alla creazione non solo di elettrodomestici di piccole e grandi dimensioni, ma anche di prodotti che potessero essere oggetti di design e di arredo nelle case di tutto il mondo.

Si era rivolto a Renzo Piano per il disegno di piani di cottura diventati celebri a livello planetario. E poi le forme e i colori di tostapane, della planetaria, dei frigoriferi artistici con i disegni in stile siciliano ispirati alla fantasia di stilisti come Dolce e Gabbana, con relativa collezione, apprezzatissima in tutti i Continenti.

Grande attenzione anche al mondo dello spettacolo, con prodotti Smeg riconoscibili anche in note serie televisive (come il frigorifero Fab28 protagonista nella cucina del film Paddington e altri prodotti inquadrati in scene della soap Beautiful) fino al tostapane rosa in evidenza nel film "Barbie", che ha girato le sale cinematografiche di tutto il pianeta.

Senza dimenticare l’idea capolavoro di realizzare un piccolo frigo bar dalle forme della parte anteriore di una Fiat Cinquecento, la cui sagoma sembra spuntare incredibilmente dalla parete di casa. Genialità e intuizioni che, con collaborazioni di artisti e design internazionali, hanno dato colore e originalità al marchio Smeg.