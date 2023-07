Frode da 108mila euro con il ’bonus facciate’

Gli uomini della Guardia di finanza della tenenza di Guastalla hanno scoperto una presunta frode da 108mila euro, attuata attraverso il "bonus facciate". E’ emerso nel corso di un controllo a una società del settore dell’edilizia di Novellara, la quale avrebbe emesso delle fatture per la cessione del credito pari al 90% dell’importo per lavori che, secondo la documentazione, dovevano essere stati conclusi, ma che non sono mai stati avviati.

Le Fiamme Gialle hanno rilevato la presunta frode e segnalato alla magistratura cinque persone: il responsabile legale dell’impresa (per truffa aggravata ai danni dello Stato, dichiarazione fraudolenta per il pagamento delle imposte ed emissione di fatture false), altri quattro soggetti (segnalati per l’accusa, decisamente più lieve, del favoreggiamento), oltre alla società in questione per la responsabilità amministrativa della stessa in queste operazioni.

La Finanza ha esaminato i documenti emessi dall’impresa nei confronti dei clienti, che avevano come oggetto la prestazione del "rifacimento della facciata" di edifici situati in alcuni Comuni della Bassa. Dopo l’analisi dei documenti, i finanzieri hanno compiuto sopralluoghi per verificare lo stato degli immobili, acquisendo pure delle informazioni direttamente sul posto. Ma alcune di queste operazioni, fatturate con il sistema della cessione del credito, non erano neppure iniziate.

Sono state riscontrate violazioni di natura amministrativa, ma anche irregolarità ora al vaglio della magistratura, dopo l’inoltro delle cinque denunce all’autorità giudiziaria.

Antonio Lecci