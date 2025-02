Frode fiscale da 100 milioni, da Reggio Emilia perquisizioni e sequestri in tutta Italia E' il bilancio dell'operazione "Ombromanto" della Guardia di finanza reggiana: 179 persone coinvolte anche in molte altre province fra cui Bologna, Piacenza, Parma, Modena, Rimini, poi in Veneto, Lombardia e Marche