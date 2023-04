Frode mascherine, Cassazione conferma il sequestro a Scarfone

La Cassazione ha rigettato il ricorso di Lorenzo Scarfone contro la decisione del Riesame reale di Reggio dello scorso luglio che confermava il sequestro di 320mila euro disposto come presunto profitto dei reati tributari di false fatture nei suoi confronti e di Paolo Paris. I due imprenditori sono indagati dal pm Marco Marano (foto) nell’inchiesta "The Mask" per frode, corruzione, truffa e false fatture per il maxi appalto della fornitura di mascherine per un totale di 5,6 milioni di euro, con un bando diretto dall’Ausl di Reggio alla Commodity Guideline Partner, ditta individuale di Trento, durante il periodo pandemico. Indagate anche altre quattro persone: due intermediari stranieri, l’ex risk manager dell’Ausl Pietro Ragni e il responsabile servizio protezione dell’Ausl Giovanni Morini. La scorsa settimana, il Riesame di Bologna aveva accolto il ricorso del pm sugli arresti domiciliari (negati dal gip di Reggio) a Scarfone e Paris; provvedimento che sarà esecutivo trascorsi i termini previsti qualora i due non impugnassero in Cassazione.

dan. p.