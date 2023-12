Frode sull’Iva, indaga la Finanza . Perquisizioni anche a Mancasale

Perquisizioni anche a Mancasale, ieri, nell’ambito della maxi inchiesta per frode sull’Iva e presunta somministrazione illecita di manodopera della procura di Milano sulla branca italiana del colosso delle spedizioni Ups. Nell’indagine, coordinata dal pm Paolo Storari e Giovanna Cavalleri della Dda, sono indagati i tre amministratori legali della società che si sono succeduti dal 2017 al 2022, e sono stati disposti accertamenti in numerose aziende italiane che lavorano in appalto Ups – srl, consorzi e cooperative di logistica e trasporti –, tra cui la ditta che a Reggio ha sede amministrativa (la sede legale sarebbe in Sud Italia). Sul campo – nella nostra città, a Como, Milano e Roma –, il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Finanza in collaborazione con il settore contrasto illeciti dell’Agenzia delle Entrate. L’operazione – arrivata dopo mesi di indagini sulle modalità con cui le imprese appaltatrici si rapportavano con la divisione Italia della multinazionale – ha condotto al sequestro di 86 milioni ad Ups Italia; inoltre la Procura ha chiesto la misura interdittiva del divieto di pubblicizzare per un anno servizi e beni per la divisione Italia. La frode, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe avvenuta facendo figurare contratti di appalto di manodopera con le società esterne (sarebbero 14), sarebbe stata commessa attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e la stipula di fittizi contratti di appalto di manodopera che sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto. Contratti che, secondo la Procura, in realtà sarebbero da considerare come somministrazione di manodopera e quindi esenti da Iva. Questo presunto enorme giro di fatture dal 2017 al 2022 avrebbe avuto un ammontare complessivo di oltre 480 milioni: l’evasione sarebbe appunto di circa 86,5 milioni.

"Non posso esprimermi sulla vicenda specifica, ma nel settore logistica esiste da tempo questa forma di caporalato industriale – commenta Silvio Rosati, sindacalista reggiano di Adl Cobas –. Questa parola ci fa venire in mente i braccianti che raccolgono i pomodori, ma in realtà il settore della logistica-trasporti sono i nuovi campi di ortaggi. L’uso di appalto penalizzanti rende ricattabili i lavoratori delle coop e delle aziende che ottengono la commessa, consente enormi guadagni alle aziende stesse e ammanchi per milioni di euro alle tasse. Senza contare che se i lavoratori protestano, l’azienda committente semplicemente recede dall’appalto e scegli un nuovo interlocutore più conveniente. È una situazione che qui in Emilia affronto ogni giorno".

Le parole di Rosati si rispecchiano in un’altra delle contestazioni che la procura di Milano muove a Ups Italia: il mancato versamento degli oneri previdenziali e assistenziali. Secondo l’impianto accusatorio, Ups sarebbe ricorsa a società-consorzi "filtro" che a loro volta o si rivolgevano o contenevano cooperative da cui si attingeva la manodopera e che sistematicamente omettevano il versamento dell’Iva oppure dei contributi. Lo strumento usato per attuare questo "neo-caporalato" sarebbero i software di proprietà di Ups (i tablet e i cellulari che spesso si vedono in mano ai corrieri) che dialogano direttamente con i dipendenti dell’appaltatore. In questo modo oltre ad avere una gestione agile e veloce del lavoro, si scaricano sull’apparente appaltatore tutti i problemi legati alla manodopera (fiscali e previdenziali) e infine proprio sui lavoratori stessi. Scrivono i pm: "I software e i relativi dispositivi elettronici sono studiati e impostati al fine di massimizzare la produttività e raggiungere la maggior quantità possibile di passaggi, non lasciando all’appaltatore alcuna discrezionalità operativa".