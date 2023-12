Fronda pentastellata contro alleanza col Pd

Nel MoVimento 5 Stelle reggiano divampa il dissenso contro la probabile alleanza col Pd alle amministrative. A esternare con chiarezza la loro contrarietà sono 36 tra parlamentari (nazionali ed europei), consiglieri comunali (in carica e non) e attivisti pentastellati di tutta la provincia, firmatari di un “manifesto” per un "M5s sempre più forte nel Comune di Reggio". In calce al documento compaiono tra gli altri i nomi di Paola Soragni “pasionaria” pentastellata in sala Tricolore, della deputata Stefania Ascari, dell’eurodeputata Sabrina Pignedoli e dell’ex parlamentare Davide Zanichelli. E ancora Matteo Olivieri (il primo grillino eletto nel Consiglio comunale reggiano), Norberto Vaccari, consigliere nello scorso mandato e Natascia Cersosimo. Assenza di peso quella di Gianni Bertucci, attuale consigliere a Reggio che, dopo anni di battaglie contro il Pd ne avrebbe definito le politiche "un’eccellenza" durante un’assemblea interna al movimento. Il documento, in pratica una richiesta di non allearsi col Pd, è stato inviato nei giorni scorsi ai referenti regionali e locali del M5s (Gabriele Lanzi, Marco Croatti e Elena Mazzoni), venendo però a quanto pare ignorato.