Frontale contro un camion: il 22enne è ancora in rianimazione

Restano gravi ma stabili le condizioni del 22enne residente a Cinquecerri, rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente e ora ricoverato al Maggiore di Parma in prognosi riservata.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 6 di sabato mattina in via Enzo Bagnoli a Castelnovo Monti, in una delle curve della strada che esce dal paese e porta verso il Terminaccio. A bordo di una Bmw Serie 3 coinvolta nell’incidente c’era un ragazzo di 22 anni, residente a Cinquecerri, una frazione del Comune di Ventasso.

Il giovane, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, stava probabilmente rientrando a casa dopo una festa, quando si è scontrato frontalmente con un camion Iveco Stralis guidato da un 36enne, che procedeva nella direzione opposta. I vigili del fuoco hanno estratto il ragazzo dall’abitacolo e lo hanno affidato al 118, il quale ha subito richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Parma.

Le indagini sono a cura dei carabinieri, tra le ipotesi al vaglio anche quella di un colpo di sonno.