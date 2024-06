Frontale fra auto, ferita una donna incinta

Diversi incidenti sulle strade della Bassa. Verso le 22,30 dell’altra sera in strada Rottazzo, alla periferia di Luzzara, un’auto Ford Focus ha sbandato, finendo nel fossato e schiantandosi contro un ponticello in cemento. A prestare i primi soccorsi sono stati una donna che seguiva in auto e i residenti della casa adiacente. L’automobilista, un 38enne di origine moldava residente a Viadana di Mantova, è stato raggiunto da ambulanza, automedica e vigili del fuoco, per poi essere trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio con traumi vari, ma non risulta essere in pericolo di vita. Rilievi dei carabinieri di Brescello. Poco dopo, verso la mezzanotte, in via Pio La Torre a Correggio si è verificata la sbandata di una moto Bmw: ferito un uomo di 51 anni, abitante in zona, portato in ospedale per traumi non particolarmente gravi. Rilievi dei carabinieri. Altro incidente, stavolta tra auto e bici, ieri alle 14,30 a Correggio, alla rotatoria davanti all’ospedale San Sebastiano: ferita la persona in bici in modo non grave. Pare che il conducente dell’auto si sia allontanato.

Sempre ieri una donna di 44 anni è rimasta ferita in uno scontro tra la sua bici e un autocarro, all’incrocio tra via Alighieri e via Fogazzaro a Castelnovo Sotto. La ciclista è stata portata in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio in condizioni non gravi. E verso le 17,30 schianto frontale fra due auto in via Tassone a Bagnolo, non distante dalla sede della Croce rossa locale. Immediati i soccorsi. Coinvolti una donna di 38 anni in stato di gravidanza e un 20enne automobilista, portati entrambi al Santa Maria Nuova di Reggio. Il giovane risulta aver riportato i traumi maggiori, ma secondo una prima valutazione nessuno di loro appariva in pericolo di vita. Rilievi della polizia locale.

Antonio Lecci